501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار عدد 501 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأبرز جهود وأنشطة القطاع، لتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والداجني، مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار رئيس القطاع، إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع دون الإخلال بالاشتراطات الفنية والبيطرية.

وشدد سليمان على أن التراخيص الجديدة والتجديدات لمختلف أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان، جاء من بينها 94 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح لصغار المربيين ممارسة النشاط وفق ضوابط واضحة ترفع من مستوى الأمان الحيوي وتقلل المخاطر المرتبطة بالتربية والإنتاج غير المنظم.

وأكد على مواصلة القطاع في تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة المربين والمستثمرين، أسفرت خلال النصف الأول من أغسطس الجاري، عن الموافقة على 514 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، بما يعكس اتساع نطاق العمل من مجرد إصدار التراخيص إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا للإنتاج والرقابة ورفع الكفاءة، لافتا إلى أن تلك الموافقات توزعت بين 284 تسجيلة محلية و230 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، وبالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

واضاف سليمان ان هذا الملف، يكتسب أهمية خاصة لارتباط الأعلاف بصورة مباشرة بتكلفة الإنتاج وكفاءة تحويل الغذاء ومعدلات النمو وجودة المنتجات الحيوانية والداجنة؛ لافتا إلى ان إحكام إجراءات التسجيل والفحص يعد أحد أدوات رفع كفاءة الإنتاج وخفض الهدر وتحسين اقتصاديات التربية.

وأوضح أنه تم اصدار 15 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي، وفق اشتراطات الأمن الحيوي، بما يدعم التوسع المنظم في الأنشطة الإنتاجية خارج الكتل السكنية ويهيئ بيئة أكثر ملائمة لإقامة المشروعات ذات الطبيعة الاستثمارية والإنتاجية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـعدد 9 مصانع أعلاف تضم 18 خط إنتاج مخصصة لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل، وذلك في اطار الدور الفني الذي يضطلع به القطاع في التأكد من قدرة خطوط الإنتاج على تقديم أعلاف متجانسة ومطابقة للمواصفات، بما يربط بين سلامة مدخلات الإنتاج وكفاءة المنتج النهائي، للوصول لأفضل معدلات الإنتاج.

وأشار رئيس القطاع إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات، للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات ومنتجة داخل منشآت مرخصة، مع التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال إنه تم أيضا تنظيم 5 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات، تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية، لافتا إلى جهود القطاع في دعم القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، من خلال الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف والدواجن المجمدة ومصنعات الدواجن وبيض المائدة بمختلف صوره، إلى جانب أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.