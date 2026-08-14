ضبط 5.3 طن من الأسمدة والزيوت مجهولة المصدر قبل تداولها بالمخالفة للقانون بمركز بلاط بالوادي الجديد

تمكنت إحدى الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد من ضبط سيارة نصف نقل بطريق تنيدة/ منفلوط ، محملة بكميات من الأسمدة الزراعية والزيوت مجهولة المصدر.

وأسفرت أعمال التفتيش بقيادة مسعد علي مدير إدارة تموين بلاط عن ضبط 3.5 طن من أسمدة اليوريا المهربة، بإجمالي 80 شيكارة، إلى جانب 1.8 طن من زيوت «موبيل» مجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لحيازة ونقل وتداول هذه المنتجات، حيث تم التحفظ على السيارة والمضبوطات؛ وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية.

وتؤكد المحافظة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف المراكز ؛ لضبط حركة تداول السلع، والتأكد من سلامة ومشروعية مصادر المنتجات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو مخالفة القواعد المنظمة للتداول والحيازة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق و منافذ تداول السلع والمنتجات، والتصدي لكافة صور الإتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو مجهولة المصدر.