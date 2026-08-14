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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكليف قيادات جديدة في أوقاف الوادي الجديد للارتقاء بمستوى الاداء

الشيخ حسن عبد الحافظ
الشيخ حسن عبد الحافظ
منصور ابوالعلمين

تقدمت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بقيادة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، وجميع العاملين بها، بخالص التهنئة إلى فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ محمد، بمناسبة صدور قرار تكليفه بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف الوادي الجديد.

وأكدت المديرية أن صدور قرارات التكليف يأتي في إطار دعم الكفاءات والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري، مشيرة إلى ما يتمتع به القياديان من كفاءة علمية وخبرة دعوية وإدارية، إلى جانب جهودهما المتميزة في خدمة بيوت الله والعمل الدعوي.

وأعربت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن تمنياتها للقيادتين الجديدتين بالتوفيق والسداد في أداء مهامهما، ومواصلة العمل على تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن.

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