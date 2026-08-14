التأمين الصحي الشامل : نجاح المنظومة يرتكز على التكامل بين جميع أطرافها

واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جولاتها الميدانية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرصها على المتابعة المستمرة لمستوى الأداء، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وفي هذا السياق أجرى وفد من الهيئة برئاسة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، زيارة إلى محافظة السويس، برفقة اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والدكتور محمد مسعد السباعي، مدير عام فرع الهيئة بالسويس.

وشملت الجولة عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة مستجدات العمل بالمنظومة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتعرف بصورة مباشرة على احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجههم، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومختلف الجهات التنفيذية والصحية بالمحافظة، بما يدعم جهود الدولة في إتاحة خدمات صحية وتأمينية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

واستهل حسام صادق الجولة بلقاء اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمحافظة، ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء السويس، وتيسير حصول المواطنين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات التنفيذية والصحية بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين.

كما التقى المدير التنفيذي للهيئة، بالدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بحضور الدكتورة دعاء السيد، عميد كلية الطب، لبحث أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانات الطبية والتعليمية والعلمية التي تمتلكها الجامعة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

أقسام كلية الطب والمنشآت الطبية

وعقب اللقاء، أجرى وفد الهيئة جولة تفقدية بعدد من أقسام كلية الطب والمنشآت الطبية، شملت وحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي والتأهيل، وغرف العمليات، والعناية المركزة، والحضانات، وغرف الإقامة، وقسم النساء، للوقوف على الإمكانات المتاحة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وبحث فرص التكامل والاستفادة من القدرات الطبية المتاحة بالمحافظة.

وفي إطار المتابعة الميدانية لأعمال فرع الهيئة بالسويس، تفقد وفد الهيئة مقري الفرع بمبنى كاستيلو ومبنى أبو العزايم، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم وأبرز التحديات التي تواجههم، مع التأكيد على سرعة التعامل معها وتذليل أي معوقات بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وكفاءة.

وشهدت الجولة عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، بحضور الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور إسلام السيد، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، وعدد من قيادات ومسؤولي الإدارات التابعة للهيئات الثلاث بالمحافظة، حيث تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتوحيد الجهود بما يعزز التكامل بين أطراف منظومة التأمين الصحي الشامل، ويدعم تقديم خدمات صحية متكاملة للمستفيدين.

وعقب الاجتماع، تفقد وفد الهيئة مجمع السويس الطبي، لمتابعة انتظام العمل بمختلف أماكن تقديم الخدمة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتعرف على احتياجات المستفيدين والتحديات التي قد تواجههم، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

واختُتمت الجولة بعقد اجتماع مع مديري إدارات فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالسويس، حيث شدد الأستاذ حسام صادق على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وسرعة إنجاز الإجراءات وتيسيرها أمام المستفيدين، وتحسين مستوى التعامل معهم، بما يضمن تقديم خدمة مؤسسية متميزة تعكس أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتضع المواطن في قلب عملية التطوير.

وأكد حسام صادق أهمية العمل على تحفيز القطاع الخاص بالمحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في شبكة مقدمي الخدمة، بما يتيح خيارات علاجية متنوعة أمام المواطنين، ويدعم قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المستفيدين في مختلف التخصصات والخدمات الطبية.

وأشاد الأستاذ حسام صادق بجهود فرع الهيئة بالسويس، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، وأن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على التكامل بين جميع أطرافها، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية والصحية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الهدف الأسمى للمنظومة في تقديم خدمة صحية وتأمينية متكاملة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات.

وتأتي زيارة محافظة السويس ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، والتي تستهدف المتابعة المباشرة لمعدلات الأداء، والوقوف على احتياجات المواطنين ومقدمي الخدمة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يسهم في الارتقاء المستمر بجودة الخدمات وتحقيق أفضل رعاية صحية وتأمينية للمواطنين.