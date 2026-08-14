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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية

تشييع الجثامين
تشييع الجثامين
محمد الطحاوي

شيع أهالي الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم جثامين 3 أشخاص، بينهم شقيقان وزوج شقيقتهما، لقوا مصرعهم إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمنطقة 4 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بمصرع 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمنطقة بحر البقر بمركز الحسينية.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من "حسن محمد أ"، 28 عاما، مقيم بالسماعنة بمركز فاقوس، و"أحمد إبراهيم م. أ" وشقيقه "هاني إبراهيم م. أ"، المقيمين بمركز صان الحجر، إثر تعرضهم للاختناق عقب سقوطهم داخل بيارة الصرف الصحي.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الحسينية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة وأسر الضحايا، خلال تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير، وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان كيفية سقوط الأشخاص الثلاثة داخل بيارة الصرف الصحي، مع تحرير المحضر اللازم.

الشرقية أهالي الشرقية بيارة صرف صحي بحر البقر

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