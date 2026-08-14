الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

37 درجة في القاهرة وارتفاع الإحساس بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 39 أو 40 درجة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الإحساس بالحرارة أعلى بنحو درجتين إلى 4 درجات، خاصة خلال فترات الليل.

نشاط للرياح وأتربة في بعض المناطق

وأشارت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة، مع فرص لإثارة الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر.

تحذير لرواد البحر المتوسط

وحذرت من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاعها اليوم بين 1.5 و2 متر، على أن تتجاوز 2.5 متر غدًا السبت، مطالبة المصطافين بالالتزام بتعليمات الإنقاذ واختيار الأماكن الآمنة.

شبورة مائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة

كما تستمر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت منار غانم أن تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة متوقع خلال الأسبوع المقبل، مع وصول العظمى في القاهرة إلى 34 و35 درجة.