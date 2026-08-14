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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت منطقة ترعة الهنادي التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حادث انقلاب سيارة داخل الترعة أسفر عن إصابة 7 عمال بإصابات خفيفة

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة الهنادي بإسنا ووجود عدد من المصابين وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 عمال بإصابات خفيفة وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة

وتواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها

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