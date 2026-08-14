لبنان يطلق حملة وطنية لمكافحة خطاب الكراهية بالتعاون مع اليونسكو

قال مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب إن وزارة الإعلام اللبنانية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، أطلقت حملة وطنية لمكافحة خطاب الكراهية والحد من انتشاره، في خطوة تأتي بالتزامن مع التحرك لإعداد صيغة قانونية جديدة للإعلام في لبنان، موضحا أن الحملة تصدرت عناوين الصحف اللبنانية باعتبارها تتناول واحدة من أخطر القضايا المطروحة حاليًا، وهي انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي والتباين في الآراء بشأن الأوضاع في لبنان ومصير الحرب والجنوب، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية.

وأكد سنجاب، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الإعلام اللبناني أوضح أن الوزارة لا تملك صلاحيات أو سلطة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المنصات لا تندرج حاليًا ضمن القوانين المنظمة أو الأطر المتعلقة بجرائم الإعلام في لبنان، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي باعتبارها حملة وطنية تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة في مواجهة خطاب الكراهية، والعمل على وقف تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوة الإعلاميين والصحف إلى عدم الترويج لهذا النوع من الخطاب لما يمكن أن يسببه من تداعيات خطيرة على المجتمع.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن وزير الإعلام اللبناني حذر من خطورة انتشار خطاب الكراهية، معتبرًا أن تأثيره قد يصل إلى حد إشعال ما وصفه بـ«حرب على وسائل التواصل الاجتماعي» لا تقل فتكًا عن الحرب الحقيقية على الأرض، في رسالة تحذيرية بشأن تداعيات الخطاب التحريضي على المجتمع اللبناني.