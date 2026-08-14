بتنافس ولا بتساعد؟.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور على فيسبوك

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هي الأندية بتنافس بعض ولا بتساعد بعض ما معني الدوري".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛"جراديشار من #الاهلي لـ سيراميكا على سبيل الإعارة".

حسم نادي سيراميكا كليوباترا صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الهجومية، بعد ما أتم اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم المهاجم السلوفيني جراديشار، خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد وانطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .