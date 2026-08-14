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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الرياض يشيد بتريزيجيه: يمتلك الجودة والعقلية وقادر على تقديم الإضافة

تريزيجيه
تريزيجيه
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو دولاك، المدير الفني لفريق الرياض السعودي، بقدرات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك المقومات الفنية والذهنية التي تجعله إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال دولاك: «تريزيجيه يمتلك الجودة والعقلية التنافسية، ولاعب مثله مهم جدًا بالنسبة إلى الطريقة التي أريد أن ألعب بها».

وأضاف مدرب الرياض: «أنا متأكد من أن تريزيجيه قادر على تقديم الإضافة للفريق، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا من خلال خبرته وعقليته».

وكان نادي الرياض السعودي قد أعلن تعاقده رسميًا مع محمود حسن تريزيجيه، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء ارتباط اللاعب بالنادي الأهلي وفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

ويسعى تريزيجيه إلى تقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد، وخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها على مدار مسيرته، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

ويملك تريزيجيه خبرة واسعة في الملاعب، بعدما خاض العديد من التجارب الاحترافية خلال مسيرته، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب مصر، وهو ما يعول عليه الجهاز الفني للرياض للاستفادة منه داخل الملعب وخارجه.

ويأتي انتقال تريزيجيه إلى الرياض في إطار رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد، وسط تطلعات من إدارة النادي والجهاز الفني لأن يمثل اللاعب إضافة قوية للفريق، ويساهم بخبراته وقدراته في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.

وتعكس تصريحات دولاك حجم الرهان على تريزيجيه، خاصة مع تأكيده أن اللاعب يتناسب مع أسلوب اللعب الذي يسعى إلى تطبيقه، إلى جانب امتلاكه العقلية التنافسية والخبرة التي يحتاجها الفريق.

محمود حسن تريزيجيه ماوريسيو دولاك الرياض السعودي

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