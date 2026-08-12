التفاصيل المالية لتسوية عقد تريزيجيه مع الأهلي قبل رحيله

كشف الإعلامي أمير هشام عن التفاصيل المالية الدقيقة لتسوية عقد اللاعب محمود حسن تريزيجيه مع الأهلي قبل رحيله.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص بالأرقام.. التفاصيل المالية الدقيقة لتسوية عقد تريزيجيه مع الاهلي قبل رحيله".

وأضاف: "اللاعب تنازل عن 700 الف دولار من الموسم المنقضي، بالاضافة لباقي عقده في السنوات المتبقية مع الفريق تقديراً للاهلي وجماهيره".

وأكمل: "بخلاف تنازله عن 300 الف يورو، اثناء انتقاله من طرابزون إلى الاهلي".

وختم :"اللاعب تنازل وفسخ عقده مع الاهلي وأصبح لاعبا حرا، وكان يستطيع الانتقال لأي ناد داخل مصر لكنه فضل الحفاظ على علاقته بالاهلي وجماهيره وبيته الذي تربى به".