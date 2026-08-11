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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الرياض السعودي يعلن التعاقد مع تريزيجيه | صور

تريزيجيه
تريزيجيه
عمرو مصطفى

أعلن نادي الرياض السعودي مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء ارتباط اللاعب بالنادي الأهلي وفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

الرياض السعودي يعلن صفقة تريزيجيه رسمياً

 

ونشر نادي الرياض السعودي عبر حساباته الرسمية لقطات من إعلان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، في خطوة تؤكد انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل، بعد فترة قصيرة قضاها مع الأهلي عقب عودته إلى صفوف القلعة الحمراء.

وجاء انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي في صفقة انتقال حر، عقب توصل اللاعب والنادي الأهلي إلى اتفاق بشأن فسخ العقد بالتراضي، لتنتهي بذلك علاقة اللاعب بالفريق الأحمر، ويبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.  

سر فسخ عقد تريزيجيه مع الأهلي 

 

وكانت عودة محمود حسن تريزيجيه إلى الأهلي حظيت باهتمام كبير، خاصة أن اللاعب يعد أحد أبرز نجوم منتخب مصر، وسبق له خوض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية قبل العودة إلى القلعة الحمراء.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء قرار فسخ عقد تريزيجيه مع الأهلي في ظل المقابل المالي الكبير الخاص بعقد اللاعب، والذي وصل إلى نحو مليون ونصف دولار في الموسم، بخلاف المقابل المرتبط بالإعلانات والرعاية، وهو ما دفع الطرفين إلى الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي.

تريزيجيه والتحدي الجديد في السعودية 

 

ويأمل تريزيجيه أن تكون تجربته الجديدة مع نادي الرياض السعودي محطة مهمة في مسيرته، خاصة مع رغبته في مواصلة التألق واستعادة أفضل مستوياته، بينما يسعى الرياض للاستفادة من خبرات اللاعب الدولية وقدراته الهجومية.

ويعد انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى الرياض السعودي من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل القيمة الفنية والخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

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