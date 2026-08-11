تريزيجيه يقترب من الظهور بقميص الرياض بعد حسم الصفقة

اقترب نادي الرياض من الإعلان رسميًا عن تعاقده مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بعدما أنهت إدارة النادي إجراءات الصفقة وحصلت على موافقة رابطة دوري روشن للمحترفين.

وبحسب مصادر لصحيفة «الرياضية» السعودية، وقّعت إدارة الرياض بالفعل مع تريزيجيه، في انتظار استكمال متطلبات التسجيل تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتأتي الصفقة بعدما حصل النادي، برئاسة بندر المقيل، على شهادة الكفاءة المالية الخميس الماضي، عقب استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، ليصبح الرياض مؤهلًا لقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم الجديد.

وينضم تريزيجيه إلى الرياض في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى ارتباطه بالنادي الأهلي الشهر الماضي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي بعمر 31 عامًا.

ويمتلك تريزيجيه خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية والعربية، بعدما خاض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي، وطرابزون سبور وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير في تركيا، إلى جانب أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، والريان القطري.

وبدأ تريزيجيه مشواره الاحترافي خارج مصر عام 2015 عندما انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم، ومنذ ذلك الحين واصل مسيرته بين عدد من الأندية الأوروبية والعربية.

وكان تريزيجيه قد عاد إلى الأهلي الصيف الماضي بعد غياب استمر نحو 10 سنوات، بعدما تدرج في قطاع الناشئين بالنادي وصعد إلى الفريق الأول عام 2012، قبل أن يخوض رحلته الاحترافية في الخارج.

ويترقب نادي الرياض الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، في ظل خبرة تريزيجيه الدولية وتجربته الطويلة في الدوريات الأوروبية والسعودية.