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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه سي إي أوروبا وديا اليوم في إسبانيا

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ثاني مبارياته الودية خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، عندما يلتقي مع فريق سي إي أوروبا الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى مواصلة تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بوسك دي توستا، وسط اهتمام من الجهاز الفني بالوقوف على مستوى جميع العناصر ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وسي إي أوروبا دون نقل تليفزيوني، حيث لن تكون المباراة مذاعة عبر أي قناة فضائية، في ظل طبيعة اللقاء الودي الذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكره الخارجي.

وتأتي مباراة اليوم بعد البداية القوية للأهلي في مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا، بعدما حقق الفريق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وظهر الأهلي بصورة جيدة خلال المباراة الأولى، وفرض أفضلية واضحة على مجريات اللعب، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع علي محمود، واقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو، ليحقق الفريق أول انتصاراته الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ويعمل الحسين عموتة خلال الفترة الحالية على الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل انطلاق المنافسات الرسمية، إلى جانب رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، ويتضمن برنامجًا حافلًا بالمباريات والتدريبات قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

ويختتم الفريق برنامجه الإعدادي بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، في اختبار قوي ينتظره الجهاز الفني للوقوف على مدى تطور الفريق بعد فترة الإعداد.


 

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