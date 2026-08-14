علي محمود: هدفنا الفوز على برشلونة.. والأهلي لا ينظر إلى اسم المنافس

قال علي محمود، لاعب النادي الأهلي، إن الفريق يدخل أي مباراة بهدف تحقيق الفوز، مؤكدًا أن اسم المنافس لا يمثل فارقًا بالنسبة للاعبي القلعة الحمراء، حتى لو كان المنافس بحجم برشلونة.

وتابع علي محمود: «طبعًا فريق برشلونة فريق كبير، بس إحنا برضه النادي الأهلي، وأي مباراة الأهلي بيلعبها هدفه إنه يكسب، وده طموح الجمهور دايمًا».

وأضاف: «إحنا مبنبصش بنلاعب مين، وهدفنا إننا نكسب أي مباراة وأي بطولة، مادام نزلنا الملعب يبقى هنلعب على المكسب، برشلونة بقى أو أي فريق، هدفنا هو المكسب».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني، اليوم الجمعة 14 أغسطس، في السابعة إلا ربع مساءً، على ملعب سيف بوسك دي توسكا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت مؤخرا، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.





وسجل الثنائي الجديد القادم من إنبي هدفين خلال اللقاء، حيث افتتح علي محمود التسجيل، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي، بينما أهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس مرمى بادالونا.





ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس في بطولة كأس خوان جامبر.





ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، فيما يختتم الدور الأول بملاقاة وادي دجلة، ويخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.





وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم مباريات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم منافسات الموسم يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغيير في أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

