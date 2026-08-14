الإجهاد يبعد ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات حالة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد شعوره بإجهاد خلال الساعات الماضية، موضحًا أن اللاعب لن يشارك في المباراة المقرر خوضها يوم الجمعة.

وأوضح شوبير أن ياسر إبراهيم شعر بحالة من الثقل والإجهاد خلال مران الفريق، إلا أن الأمر لا يتعلق بتعرضه لإصابة، مؤكدًا أن اللاعب يعاني فقط من إجهاد عضلي، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى التعامل مع حالته بحذر وعدم المجازفة بمشاركته في المباراة المقبلة.

وقال أحمد شوبير إن ياسر إبراهيم لن يكون ضمن حسابات الجهاز الفني في مباراة الأهلي يوم الجمعة، بسبب الإجهاد الذي شعر به، مشيرًا إلى أن قرار استبعاده يأتي في إطار الحفاظ على جاهزيته ومنحه الوقت الكافي للتعافي.

وأكد شوبير أن حالة اللاعب لا تستدعي القلق، خاصة في ظل عدم وجود إصابة واضحة، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يفضل عدم المخاطرة به في ظل أهمية المرحلة المقبلة والاستعداد لمواجهات قوية.

وأشار أحمد شوبير إلى أن المعلومات التي تأكد منها تفيد بأن ياسر إبراهيم سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، والمقرر إقامتها ضمن استعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة المدافع لياقته بشكل كامل قبل مواجهة برشلونة، خاصة أن المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، وتمثل اختبارًا قويًا للفريق أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية.

الأهلي يرفض المجازفة باللاعب

ومن المنتظر أن يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال الفترة المقبلة، بهدف التخلص من حالة الإجهاد والعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

ويأتي قرار إراحة اللاعب في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على العناصر الأساسية، وتجنب تفاقم الإجهاد إلى إصابة قد تبعده عن الفريق لفترة أطول.

وبحسب تصريحات أحمد شوبير، فإن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة الجمعة لا يمثل أزمة كبيرة، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على العودة والمشاركة أمام برشلونة، حال استمرار تحسن حالته البدنية خلال الأيام المقبلة.



