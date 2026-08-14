القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونه في كأس خوان جامبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل على استاد سبوتيفاي كامب نو في بطولة كأس خوان حامبر

وواجه فريق الأهلي نظيره بادالونا الإسباني وحقق الفوز بثلاثية نظيفة

ويواجه اليوم الجمعة نظيره يوروبا

وتنطلق المباراة الاربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" العريق.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تعاقدها رسمياً مع نادي برشلونة الإسباني، لحصولها على الحقوق التلفزيونية الحصرية لبث مباراة النادي الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر حصرياً عبر شاشات قنوات "أون سبورت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.