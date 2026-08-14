كاديلاك تقدم XT5 PHEV الجديدة عالميا.. بنظام هجين

تعود جذور كاديلاك إلى عام 1902، عندما تأسست العلامة في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، قبل أن تتحول على مدار العقود التالية إلى واحدة من الأسماء المعروفة في قطاع السيارات الفاخرة.

وقدمت الشركة خلال تاريخها مجموعة واسعة من الطرازات التي شملت سيارات السيدان والكوبيه والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وصولًا إلى توسيع نطاق خياراتها الكهربائية والهجينة منها XT5 الجديدة كليًا.

أبعاد كاديلاك XT5 PHEV

تنتمي كاديلاك XT5 PHEV إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتستند إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.863 متر، ويصل طول الهيكل إلى 4.888 متر، بينما يبلغ العرض 1.957 متر، في حين يتراوح الارتفاع بين 1.685 و1.688 متر.

كاديلاك XT5 PHEV

تحمل السيارة تصميمًا خارجيًا يتماشى مع طبيعة سيارات كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات، مع واجهة أمامية تضم شبكة كبيرة ومصابيح ذات تصميم حاد، وتظهر الإشارات الضوئية مدمجة مع المرايات الخارجية الكهربائية، إلى جانب استخدام جنوط رياضية تضيف إلى المظهر العام للهيكل.

كاديلاك XT5 PHEV

محرك كاديلاك XT5 PHEV

تعتمد XT5 PHEV على منظومة حركة هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر وعدد من المحركات الكهربائية، ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة قصوى تبلغ 115 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 156 حصانًا.

كاديلاك XT5 PHEV

وتعمل إلى جانبه منظومة كهربائية مكونة من محركين، حيث تبلغ قوة المحرك الأمامي 160 كيلوواط، بما يعادل نحو 218 حصانًا، بينما ينتج المحرك الكهربائي الخلفي 110 كيلوواط، أي قرابة 150 حصانًا.