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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساحة عائلية وتصميم فان.. ليب موتور تطرح D99 عالميًا

ليب موتور D99
ليب موتور D99
صبري طلبه

وسعت ليب موتور نطاق طرازاتها العالمية من خلال طرح عن D99 الجديدة، وهي سيارة تنتمي إلى فئة الميني فان متعددة الاستخدامات، مع تقديمها بمساحة رحبة وباقة من التقنيات الحديثة وأنظمة دفع كهربائية متطورة. 

أبعاد ليب موتور D99

تعتمد D99 على هيكل خارجي كبير الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 5.28 متر، بينما يقترب عرضها من حاجز المترين، مع ارتفاع يصل إلى 1.88 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.11 متر، وتحصل السيارة على عجلات بقياس 19 بوصة.

ليب موتور D99

داخلية ليب موتور D99

تأتي ليب موتور بحزمة واسعة من التجهيزات التقنية داخل المقصورة، حيث تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وتوفر شاشة افتراضية بقياس 50 بوصة، وتتوسط لوحة القيادة شاشة بقياس 17.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وحصلت D99 على نظام تكييف أوتوماتيكي ومقاعد كهربائية التحكم لضبط أوضاع الجلوس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تضم ثلاجة مدمجة بسعة 11.4 لتر، ونظامًا صوتيًا متطورًا يتكون من 23 مكبرًا للصوت.

ليب موتور D99

محركات وأداء ليب موتور D99

تعتمد الفئة الكهربائية بالكامل على محركين كهربائيين يعملان معًا لإنتاج قوة إجمالية تصل إلى 410 كيلوواط، وهو ما يعادل نحو 550 حصانًا، وتستفيد هذه النسخة من بطارية كبيرة بسعة 115 كيلوواط ساعة، تسمح بتحقيق مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر.

ليب موتور D99

وتوفر ليب موتور إصدارًا يعتمد على تقنية المدى الممتد EREV، والتي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين يعمل بوظيفة مولد للطاقة. ويستخدم هذا الإصدار محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر لدعم منظومة التشغيل الكهربائية، وتضم هذه النسخة بطارية بسعة 80.3 كيلوواط ساعة، بينما تستمد القوة من محركين كهربائيين بإجمالي 300 كيلوواط، أي ما يعادل 402 حصان. 

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