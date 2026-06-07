أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، إلى جانب التصميمات الخارجية، بالإضافة إلى تنوع العلامات، ومنها اليابانية والفرنسية، والتي تقدم العديد من اصدارتها باختلاف بلد المنشأ والتجميع.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تضم السيارة رينو تاليانت محرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية بلغت 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 جنيه و 815,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 740 ألف جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تستمد السيارة سوزوكي سويفت قوتها من سواعد محرك 1200 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، يتراوح السعر بين 775,000 و800,000 جنيه.