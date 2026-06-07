قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توصية برلمانية بإنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة المخاطر الاقتصادية
عمرو أديب: أنتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بأقل الإمكانيات
ترامب: لست سعيدا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت
تعليق مقتصب.. ترامب لإيران: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي
بعد تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية .. 3 دول تعلن إغلاق مجالها الجوي
التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة
ترامب: على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة
هل يجوز توزيع أموال على أطفال المقابر صدقة على الميت.؟.. أمين الفتوى يجيب
مصدر قصف الضاحية الجنوبية.. إيران: نستهدف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا صواريخ من إيران تجاه الشمال
بن غفير ردا على الصواريخ الإيرانية: يجب أن تحترق طهران هذه الليلة
بعد سقوطه المفاجئ.. طبيب منتخب الدنمارك: جهاز القلب أنقذ إريكسن واستجاب بشكل مثالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر.. بالأسعار

أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية
أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، إلى جانب التصميمات الخارجية، بالإضافة إلى تنوع العلامات، ومنها اليابانية والفرنسية، والتي تقدم العديد من اصدارتها باختلاف بلد المنشأ والتجميع.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والفرنسية في مصر

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تضم السيارة رينو تاليانت محرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية بلغت 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 جنيه و 815,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 740 ألف جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تستمد السيارة سوزوكي سويفت قوتها من سواعد محرك 1200 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، يتراوح السعر بين  775,000 و800,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أحدث أسعار السيارات أرخص السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

ترشيحاتنا

بيتبول

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في أحدث أعمال نجم الراب العالمي بيتبول

بوستر حفل إليسا

إليسا تشوق جمهورها لحفلها المنتظر بالقاهرة

محمد رياض

المهرجان القومي للمسرح يطلق فعاليات دورته الـ 19 من المنصورة لأول مرة

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد