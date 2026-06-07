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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر..7 علامات تحذيرية لأعطال فرامل السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


عودة الأمير الشاب.. بوجاتي تكشف عن نسخة استثنائية من "دبليو 16 ميسترال"
كشفت بوجاتي الفرنسية المتخصصة في تقديم السيارات الرياضية الخارقة، عن إصدار خاص وفريد من سيارتها المكشوفة دبليو 16 ميسترال، جرى تطويره بالكامل عبر برنامج التخصيص الحصري “سور ميزور”.

تحول مفاجئ في خطة لامبورجيني الكهربائية.. هل فيراري سببًا في ذلك؟
شهدت صناعة السيارات الخارقة مرحلة إعادة تقييم واضحة لمسار التحول نحو الكهرباء الكاملة، في ظل تباين واضح بين الطموحات التقنية والمتطلبات بين محبي الأداء الخارق.

أعطال الفرامل في السيارات.. 7 علامات تحذيرية مهمة
تُعد أعطال الفرامل من أكثر المشكلات التي تستوجب الانتباه الفوري من جانب السائقين، نظرًا لارتباطها المباشر بمستويات الأمان على الطريق. 

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة وكبيرة من الإصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع من ناحية التصميمات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

أسعار جي إيه سي إمباو 2026 في السوق السعودي
تقدم جي إيه سي الصينية الكثير من إصداراتها المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات وعناصر التصميم ومنها فئة السيدان التي تضم النسخة إمباو موديل 2026.

بتصميم الميني فان.. لكزس LM سيارة عائلية بتكنولوجيا هايبرد
تقدم لكزس LM نفسها كواحدة من أبرز السيارات العائلية الفاخرة حول العالم، والتي تعتمد على مفهوم الميني فان، حيث تجمع بين المساحات الرحبة والمستويات التكنولوجية المتطورة، مع تصميم خارجي عصري، وحزمة من التقنيات.

بقوة 483 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ جينيسيس GV60 موديل 2026
تعزز جينيسيس من تواجدها عالميًا عبر إصدارات تعتمد على الطاقة الكهربائية، ومنها السيارة GV60 Performance موديل 2026، التي تمثل أحد أبرز طرازات العلامة الكورية في فئة الكروس أوفر الكهربائية. 

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