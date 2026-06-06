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أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

لكزس LX
لكزس LX
صبري طلبه

تعتبر لكزس LX موديل 2026 من أبرز إصدارات الفئة الرياضية متعددة الاستخدام المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، وتقدم السيارة هناك عبر باقة من الفئات وبأسعار تبدأ من 583.500 ريال.

محرك لكزس LX موديل 2026

تعتمد لكزس LX 2026 على محرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 409 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 650 نيوتن متر، أو بقوة 457 حصانًا، و790 نيوتن متر من عزم الدوران حسب الفئة.

لكزس LX 

وزودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، كما تعتمد لكزس LX على نظام دفع رباعي دائم 4WD، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يتراوح بين 9.6 و10.9 كيلومتر لكل لتر، وبخزان وقود كبير.

أبعاد لكزس LX 

تتميز لكزس LX 2026 بهيكل ضخم من الفئة الرياضية SUV، حيث يبلغ طول السيارة 5.1 أمتار، بينما يصل عرضها إلى 1.99 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.865 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.85 متر.

لكزس LX 

كما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,590 و2,680 كيلوجراماً بحسب الفئة والتجهيزات، وحرصت لكزس على تزويد طراز LX 2026 بمنظومة إضاءة حديثة تشمل مصابيح أمامية LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بتقنية LED أيضًا، وعجلات قياس 18 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

لكزس LX 

وتقدم السيارة لكزس LX 2026 بشبكة أمامية كبيرة الحجم، مع مرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وفتحة سقف، بالإضافة إلى وجود مستشعرات حركة، وكاميرات للمتابعة، وفتحة سقف بانوراما حسب الفئة.

لكزس LX 

أسعار لكزس LX 2026 في السوق السعودي

تتوفر لكزس LX موديل 2026 بعدة فئات داخل السوق السعودي، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 552 ألف ريال سعودي، كما تطرح فئة أخرى بسعر 583,500 ريال، بينما تصل قيمة الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 596,160 ريالا سعوديا.

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