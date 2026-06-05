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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 300 حصان.. مواصفات بورشه 718 Boxster| صور

بورشه 718 Boxster
بورشه 718 Boxster
صبري طلبه

تُعد بورشه 718 Boxster واحدة من أبرز السيارات الرياضية المكشوفة التي تطرحها العلامة الألمانية العريقة، حيث تجمع بين التصميم الانسيابي والأداء العالي لعشاق القيادة والتسارع.

أبعاد بورشه 718 Boxster

يبلغ طول بورشه 718 Boxster نحو 4379 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1801 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1281 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2475 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1430 كيلوجرامًا.

 بورشه 718 Boxster

تحصل السيارة على مجموعة من العناصر الخارجية التي تتماشى مع طبيعتها الرياضية، حيث تأتي بمصابيح أمامية من نوع زينون، إلى جانب إضاءة نهارية ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LED. كما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

محرك بورشه 718 Boxster

تعتمد بورشه 718 Boxster على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 300 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 380 نيوتن متر. 

 بورشه 718 Boxster

ترتبط المنظومة الميكانيكية للسيارة بورشه 718 Boxster بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع PDK مكون من 7 سرعات، ويسهم هذا الناقل في تنفيذ عمليات تبديل السرعات بسرعة عالية، ما ينعكس على سلاسة الأداء، كما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي للعجلات.

 بورشه 718 Boxster

تسارع وأداء بورشه 718 Boxster

تكشف الأرقام الرسمية للسيارة عن قدرات أداء لافتة ضمن فئتها، إذ تستطيع بورشه 718 Boxster الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 275 كيلومترًا في الساعة.

وتوفر السيارة بورشه 718 Boxster إلى جانب الأداء القوي، معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 13 كيلومترًا لكل لتر، كما زودت بخزان وقود بسعة 54 لترًا. 

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