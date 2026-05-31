سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المحلي

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو، وشيرى تيجو 4 برو، وبايك اكس 3، وجيلي جى اكس 3 برو، وجاك S2 .

جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 709 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 739 ألف جنيه .

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2026

تستمد سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2026 يصل في سوق السيارات المصري إلي 790 ألف جنيه .

بايك X3 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 146 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .