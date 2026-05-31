استدعاء ضخم لـ419 ألف جيب جراند شيروكي بسبب الإيرباجز

تواجه مجموعة ستيلانتيس العالمية أزمة فنية جديدة داخل السوق الأمريكية، حيث أعلنت رسميًا عن إصدار استدعاء ضخم يشمل ما يزيد عن 419,000 سيارة من طرازي جيب جراند شيروكي وجيب جراند شيروكي إل.

وجاء هذا التحرك الفني العاجل بعد الكشف عن خلل برمي خفي في نظام التحكم الإلكتروني بالوسائد الهوائية، قد يتسبب في تأخير انطلاق الوسائد الهوائية الجانبية (Side Airbags) عند تعرض المركبة لاصطدام فعلي، مما يقلل من مستويات الحماية ويزيد من مخاطر تعرض ركاب كابينة القيادة لإصابات جسيمة.

تفاصيل الخلل البرمجي في وحدة التحكم في الوسائد الجانبية

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية أن المشكلة تعود بالكامل إلى خطأ في الخوارزميات البرمجية المدمجة بوحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالاستشعار والتشغيل، حيث تبين أن برمجيات النظام تحتاج إلى أجزاء من الثانية إضافية لتحليل بيانات الاصطدام الجانبي قبل إعطاء أمر التفعيل ميكانيكيًا.

ويؤدي هذا التأخير البرمجي القصير إلى انتفاخ الوسائد الهوائية بعد فوات الأوان ولحظة تحرك أجسام الركاب، مما يفقدها دورها الهندسي الأساسي في امتصاص قوى الارتداد وحماية الرؤوس والأكتاف من الصدمات العنيفة مع زجاج الأبواب وشاسيه السيارة.

الموديلات والسنوات المستهدفة بالاستدعاء داخل أمريكا

أشارت المستندات الرسمية المودعة لدى السلطات الفيدرالية في واشنطن إلى أن الاستدعاء يستهدف تحديداً 419,035 سيارة من الجيل الحالي المنتشر بكثافة على الطرقات، وتتوزع الطرازات المتضررة من هذا العيب البرمجي المصنعي بدقة مادية واضحة على النحو التالي:

طراز جيب جراند شيروكي القياسي المكون من صفين من المقاعد للموديلات المصنعة من عام 2022 وحتى عام 2026، بالإضافة إلى طراز جيب جراند شيروكي إل النسخة العائلية الطويلة الشهيرة المكونة من ثلاثة صفوف من المقاعد للموديلات المصنعة من عام 2023 وحتى عام 2025.

وتطالب الهيئات الأمريكية ملاك هذه المركبات بضرورة الإسراع للتحقق من أرقام الشاسيه (VIN) الخاصة بسياراتهم عبر البوابة الرقمية التابعة للإدارة الفيدرالية للتأكد من شمول سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ضمن قوائم الفحص الفني.

تعتزم شركة جيب والوكلاء المحليون البدء في إرسال خطابات رسمية لجميع العملاء المتضررين لتوجيههم لزيارة أقرب مركز صيانة معتمد لإصلاح العيب بشكل نهائي، حيث يتلخص الإجراء الفني في قيام المهندسين وفنيي الورش بربط المركبة بالحاسوب المركزي لتثبيت تحديث برمي مطور ومعدل بالكامل لإعادة ضبط خوارزميات وحدة استشعار الاصطدام وتسريع زمن الاستجابة الرقمية لأمر فتح الوسائد الهوائية.

وتؤكد ستيلانتيس أن هذه العملية البرمجية ستتم مجانًا تمامًا لتكون التكلفة على المالك مساوية لـ 0 ريال سعودي دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية لإصلاح هذا الخلل الأمني في سيارته.