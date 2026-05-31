الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة

محمود نوفل

زعم ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لـحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة.

وأكد مجمع العودة – النصيرات باستقبال 4 إصابات بينهم طفل وسيدة، جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ممارساتها ضد الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025.

ففي رام الله.. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، أن 929 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن من بين الشهداء 247 طفلا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وأضافت أن شهر أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، إذ سجل خلاله نحو 117 شهيدا، مقارنة بـ79 شهيدا في مارس، مؤكدة أن وتيرة القصف وارتفاع أعداد الضحايا تواصلت بشكل متسارع خلال شهر مايو الجاري.

وحذرت من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعا كارثية نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.

وفي غزة.. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، وقاموا برفع أعلام دولة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة ورددوا النشيد الإسرائيلي، بحماية من شرطة الاحتلال.

من جهة أخرى، لاحق مستوطنون، طلبة مدرسة كيسان شرق بيت لحم، أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم، وفقا لمصدر محلي.

وأشار المصدر إلى أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على طلبة كيسان، من خلال ملاحقتهم ومحاولة دهسهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وهاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المركبات، وأجبروا عددا آخر على الرجوع وسلوك طرق أخرى، وفقا لشهود عيان.

من جهة أخرى، اقتحم عدد من المستوطنين مدرسة قيد الإنشاء في قرية رمّون، شرق رام الله، وقاموا بتحطيم وسرقة محتويات منها فيما اقتحم مستوطنون صباح اليوم تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله، حيث أطلقوا قطعيا من الجمال داخل أراضي الفلسطينيين المزروعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية.

واستشهد الفلسطيني سعيد فايز شمالي، اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن الشهيد كان قد أصيب في القصف الذي استهدف المنطقة في وقت سابق، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 930، وإجمالي الإصابات إلى 2,811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

