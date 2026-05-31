قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور

أفادت قناة روسيا اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالنوافذ وحافلة وسيارات مجاورة، بحسب ما أعلنه رئيس إدارة المدينة مكسيم بوخوف.

وكتب بوخوف على منصة "ماكس": "اليوم، تعرضت مدرسة للملاكمة لقصف".

وأضاف أن هذا أحد أهم المرافق الرياضية في المدينة، وقد اكتملت أعمال الترميم وإعادة البناء واسعة النطاق في المدرسة في عام 2023.

وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بنوافذ مبنى المدرسة، والحافلة التي يستقلها الرياضيون للذهاب إلى المسابقات، والسيارات المجاورة.

وتتبادل القوات الروسية و الأوكرانية الضربات على بعضها البعض منذ بداية الحرب الشاملة بين البلدين عام 2022، حيث يتم استهداف منشآت مدنية حيوية و مؤسسات صناعية ومرافق الطاقة.