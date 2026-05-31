تنبيه مهم من السعودية لمواطنيها المسافرين إلى إيطاليا

أصدرت السفارة السعودية في إيطاليا تنبيها هاما للمواطنيها القادمين إلى إيطاليا حيث قالت تود السفارة إفادة المواطنين القادمين الى إيطاليا ويرغبون باستئجار سيارة بضرورة ما يلي:

وجود رخصة قيادة سعودية سارية (أصل الرخصة وليس صورة منها أو نسخة الكترونية).



كما شددت السفارة في تنبيهها على ضرورة وجود رخصة دولية (رخصة دولية معتمدة صادرة من مكاتب مرخصة وليس عبر مواقع الكترونية) بجانب توفير بطاقة ائتمانية (اصل البطاقة).

كما نبهت على ضرورة الإلتزام بأنظمة السير والقيادة، وطلب رقم الطوارئ من شركة تأجير السيارات للتواصل معهم عند الحاجة.

وذكرت السفارة أيضا :كما نذكر وننبه بضرورة عدم ترك أي متعلقات شخصية عند ايقاف السيارة حفاظاً على ممتلكاتكم وعدم تعرضها للسرقة.

وختمت السفارة السعودية : ويمكن التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين في حال وجود اي حالة طارئة

00393280432606