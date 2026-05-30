أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا؛ بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وما شهده من جهود متميزة وخدمات متكاملة قُدمت لضيوف الرحمن من أجل أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

ويُشيد الوزير بما تبذله المملكة، عامًا بعد عام، من جهود عظيمة ومخلصة في خدمة الحرمين الشريفين وعمّارهما، ورعاية الحجاج، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتنظيمية والتقنية؛ بما يعكس عناية فائقة بضيوف الرحمن وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.

واللهَ نسأل أن يحفظ مصرَ والمملكة، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقائمين على رعاية الحجاج خير الجزاء على ما يبذلون في خدمة عمّار الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين.

السديس يعلن نجاح الخطة التشغيلية لرئاسة الشئون الدينية بموسم حج

وفي وقت سابق أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، النجاح الكامل للخطة التشغيلية للرئاسة الخاصة بموسم حج عام 1447ه، مؤكدا تحقيق كافة مستهدفاتها الإثرائية، والدعوية، والتوجيهية، ومساهمتها الفعالة في تعزيز التجربة الدينية والإيمانية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والتميزالتشغيلي المؤسسي.



وأوضح السديس أن رئاسة الشؤون الدينية نفذت خلال موسم الحج الحالي 166 مبادرة إثرائية وتوعوية وتخصصية شاملة، توزعت بواقع 97 مبادرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، و69 مبادرة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجاءت هذه المبادرات ضمن منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الدينية التي عززت وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى القاصدين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم المتنوعة.