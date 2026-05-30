وزير الأوقاف يتقدم بالعزاء للسفير السعودي بالقاهرة في وفاة والده

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بخالص التعازي والمواساة والمؤازرة الصادقة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك إثر وفاة والده.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص مواساته القلبية لسعادة السفير ولجميع أفراد أسرة الفقيد الراحل وعائلته وذويه في هذا المصاب الأليم، داعياً المولى عز وجل ويتضرع إليه في هذه الأيام المباركة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين، وأن ينزل على قلوب أسرته جميل الصبر والسلوان.



صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026

في سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف تنفيذ الأعمال المالية والإدارية المرتبطة بخدمة المستحقين وصرف الإعانات والاستحقاقات، في الفترة من الخميس ٢٠٢٦/٥/١ إلى السبت ٢٠٢٦/٥/٣١، في إطار العمل على تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.

وشملت الإنجازات صرف نفقات وإعانات بقيمة ١٤١٥٤٠٠ جنيه، وإنهاء إجراءات توكيلات بقيمة ٢٥٠٣٥٠ جنيهًا، وصرف استحقاقات جمعيات بقيمة ٩٩٦٢٣٩ جنيهًا، إلى جانب صرف استحقاقات أهلية بقيمة ١٣٤١٦ جنيهًا.

