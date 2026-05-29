قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
هيئة الطرق: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل أزمة التكدس
إقبال متزايد بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من السباحة في شواطئ الغرب
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان.. ورد قاس من حزب الله
خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين
الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ سيد عبدالشافي هلال.. سفير دولة التلاوة وأحد أعلام التلاوة في العصر الحديث

الشيخ سيد عبدالشافي هلال
الشيخ سيد عبدالشافي هلال
شيماء جمال

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُلد في ٢٩ من مايو ١٩٤٥م بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وترك سيرة قرآنية حافلة بالعطاء والدعوة وخدمة كتاب الله تعالى.

نشأته

نشأ الشيخ سيد عبدالشافي هلال في أسرة محبة للعلم والقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، وأتم حفظه كاملًا في الثانية عشرة من عمره، ثم تلقّى علوم التجويد والقراءات على يد عدد من علماء القرآن الكريم، وكان من أبرز شيوخه الشيخ محمد عبدالغني، الذي وجّهه إلى الالتحاق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف لاستكمال دراسته الشرعية والقرآنية.

وبرزت موهبته في التلاوة منذ صغره، فشارك في إحياء المناسبات الدينية والليالي القرآنية قبل بلوغه السابعة عشرة، حتى ذاع صيته بين القرّاء والمستمعين، وتميّز بصوت قوي وأداء مؤثر جعله من قرّاء جيل الكبار، كما لُقّب بـ«سفير دولة التلاوة» لما قام به من جهود واسعة في نشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

اختبارات الإذاعة المصرية

واجتاز الشيخ الراحل اختبارات الإذاعة المصرية عام ١٩٧٦م بعد أن كوّن لنفسه شخصية مستقلة في الأداء والتلاوة، وحرص على أن تكون له بصمته الخاصة دون تقليد، فترك أثرًا مميزًا لدى جمهور المستمعين ومحبي التلاوة القرآنية.

ومثّل الشيخ سيد عبدالشافي هلال مصر في عدد كبير من دول العالم، حيث سافر إلى أكثر من عشرين دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية، وقرأ القرآن الكريم في العديد من المحافل الإسلامية الكبرى، كما سجّل القرآن الكريم كاملًا مرتين في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وأسلم على يديه عدد من الرجال والنساء بعد تأثرهم بسماع القرآن الكريم بصوته.

كما حلّ ضيفًا على دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وقرأ القرآن الكريم في عدد من المساجد الكبرى، وكان له حضور واسع وتأثير كبير في مختلف المحافل القرآنية.

وفاته

وتولى الشيخ سيد عبدالشافي هلال منصب نقيب قرّاء محافظة القليوبية لسنوات طويلة، وعُرف بحرصه على توجيه القرّاء والاهتمام بإتقان أحكام التلاوة، وظل يؤدي رسالته في خدمة القرآن الكريم حتى انتقل إلى جوار ربه في ١٨ من يوليو ٢٠١٣م، تاركًا إرثًا قرآنيًّا خالدًا وسيرة طيبة بين أهل القرآن ومحبيه.

وإذ تُحيي وزارة الأوقاف هذه الذكرى، فإنها تؤكد اعتزازها بأعلام التلاوة الذين أفنوا حياتهم في خدمة كتاب الله تعالى.

نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ سيد عبدالشافي هلال بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.

دولة التلاوة الأوقاف سيد عبدالشافي هلال أعلام التلاو أعلام التلاوة في العصر الحديث الإذاعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

الكهرباء

الكهرباء: فحص 28 ألف شكوى على منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

وزير الكهرباء

في 6 أشهر.. الكهرباء تتلقى 2,6 مليون طلب وشكوى تشمل توصيل التيار وتركيب العدادات

جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات

الدكتور سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

بالصور

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد