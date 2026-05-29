أمين تمري المعروف بأمينوكس يطرح الجزء الثاني من ألبومه الغنائي

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من ألبوم " Aura "، أصدر الفنان المغربي أمين تمري، المعروف ب "أمينوكس" الجزء الثاني من ألبومه الغنائي على مختلف المنصات الرقمية.

ويضم الجزء الثاني من ألبوم " Aura " أربع أغاني جديدة تحمل عناوين : كاسك وموطور، MMM، لعفو، سكر. وهي الأعمال التي يواصل من خلالها أمينوكس تقديم أسلوبه الموسيقي الخاص الذي يجمع بين الإيقاعات العصرية والكلمات القريبة من فئة الشباب، حيث أشتغل مع مجموعة من الملحين والموزعين من بينهم

عبد الصمد العثماني، سفيان ازد، بشير الزعري.

كما ضم الألبوم تعاونات فنية مع الفنان المصري فارس سكر والموهبة المغربية الصاعدة هبة، والفنانة الإفريقية ليا.

وكشف أمينوكس قبل أسبوعين عن كليب " كاسك ومطور " أحد أغاني الألبوم الجديد تم تصوير مشاهده بالدار البيضاء تحت إشراف المخرج يوسف أصواري.

وشارك أمينوكس خبر الإصدار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لقى الإعلان تفاعلا واسعا من طرف متابعيه، الذين عبروا عن حماسهم لاكتشاف الأغاني الجديدة. خاصة بعد النجاح الذي عرفه الجزء الأول بالخصوص أغنية "زياش" التي استطاعت تحقيق ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الرقمية.