مصدر في الزمالك: يكشف عن حقيقة أزمة مستحقات بيزيرا

كشف الإعلامي أحمد حسن نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك عن عدم وجود أي أزمة تتعلق بمستحقات اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال احمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر بالزمالك: لا توجد أي أزمة في ملف مستحقات بيزيرا".

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.