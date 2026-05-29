الغندور يوجه رسالة شكر لـ جون إدوارد.. فماذا قال؟

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة شكر للمدير الرياضي لنادي للزمالك جون إدوارد بعد فوز الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز

وكتب خالد الغندور: شكرا جون إدوارد .

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.