الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد سنوات من المطالبات.. واتساب يقدم الميزة التي كان الجميع ينتظرها

شيماء عبد المنعم

في خطوة طال انتظارها من المستخدمين، يعمل تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" على تطوير ميزة جديدة تتيح تسجيل الخروج من التطبيق دون الحاجة إلى حذفه أو فقدان المحادثات والإعدادات وبيانات تسجيل الدخول.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فقد تم رصد الميزة ضمن النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق على نظام أندرويد (الإصدار 2.26.21.9)، حيث أصبحت متاحة لعدد محدود من المختبرين، مع توقعات بتوسيع نطاق طرحها خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بتسجيل الخروج مباشرة من التطبيق مع الاحتفاظ بجميع المحادثات وبيانات الحساب مخزنة بأمان على الجهاز، ما يسهل العودة إلى استخدام الخدمة لاحقا دون الحاجة إلى إعادة الإعداد أو استعادة النسخ الاحتياطية.

وكان مستخدمو واتساب يفتقرون حتى الآن إلى خيار رسمي لتسجيل الخروج المؤقت، إذ كان الحل الوحيد يتمثل في حذف التطبيق وإعادة تثبيته لاحقا، وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا إضافيين، خاصة لمن يرغبون فقط في الابتعاد مؤقتا عن الرسائل والإشعارات.

وبحسب المعلومات المتاحة، سيظهر خيار تسجيل الخروج ضمن قسم "الحساب" في إعدادات واتساب، مع عرض شاشة تأكيد قبل فصل الحساب عن الجهاز.

كما تواصل "ميتا" تعزيز خيارات الخصوصية والمرونة داخل التطبيق، حيث يتيح واتساب حاليا استخدام حسابين على الهاتف نفسه، إلى جانب ميزة "قفل التطبيق" التي توفر حماية إضافية للمحادثات عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز المرور.

ورغم أن ميزة تسجيل الخروج قد تبدو تحديثا بسيطا، فإنها قد تشكل إضافة مهمة لملايين المستخدمين الذين يبحثون عن وسيلة سهلة لأخذ استراحة رقمية أو تقليل الإشعارات دون التخلي عن بياناتهم ومحادثاتهم.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في منح المستخدمين مزيدا من التحكم في تجربتهم داخل التطبيق، مع الحفاظ على سهولة العودة إلى الخدمة في أي وقت.

