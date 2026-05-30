أخبار العالم

الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

الرئيس السيسي و الرئيس الصيني
الرئيس السيسي و الرئيس الصيني
فرناس حفظي

تحتفل جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية اليوم ، بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، والتي انطلقت في ٣٠ مايو ١٩٥٦.

حين بادرت مصر لتكون أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، فاتحة بذلك صفحة جديدة في تاريخ التعاون الدولي بين دول العالم النامي.

وبهذه المناسبة التاريخية، تبادلت قيادتا البلدين رسائل التهنئة والتقدير، حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ، وتلقى رسالة مماثلة، كما تبادل رئيسا الوزراء ووزيرا الخارجية في البلدين رسائل، عكست عمق الروابط السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

لقد شكلت العلاقات المصرية الصينية على مدى سبعة عقود نموذجاً فريداً للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث شهدت تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات. 

وتتطلع مصر إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون مع الصين، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التنمية والازدهار لشعبيهما، ويعزز التواصل الحضاري بين الشعبين المصري والصيني، اللذين يجمعهما تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين.

