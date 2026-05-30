تحذير أوكراني من هجوم روسي واسع النطاق يضرب كييف خلال ساعات

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن الساعات الأخيرة شهدت حالة من التوتر الشديد في الداخل الأوكراني، في ظل تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع الأوكرانية من احتمال شن هجوم روسي واسع النطاق قد يستهدف العاصمة كييف ومناطق في الغرب خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه البيانات تثير قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الرسمية والشعبية.

وأضاف مناف، خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأراضي الأوكرانية شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية موجة هجمات روسية مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز، موضحًا أن من بينها صواريخ أُطلقت من طائرات استراتيجية من طراز Tu-95، واستهدفت مناطق متفرقة في الغرب قبل أن يتم إسقاط بعضها فوق أجواء العاصمة، وفق البيانات العسكرية الأوكرانية.

وأكد أن الدفاعات الجوية في أوكرانيا تمكنت من إسقاط صاروخ من طراز إسكندر-إم كان يستهدف كييف، إلى جانب اعتراض عدد من المسيرات من طراز “شاهد 136” التي تسببت في أضرار مادية في مناطق عدة، من بينها اندلاع حريق في مقاطعة ريفني بعد سقوط حطام إحدى الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن التصعيد لم يقتصر على الغرب والوسط، بل امتد إلى الجنوب والشرق، حيث استهدفت الهجمات الروسية مناطق في زابوروجيا وخيرسون ودنيبروبتروفسك، إضافة إلى ضربات في محيط سومي، في وقت أعلنت فيه كييف تنفيذ ضربات مضادة داخل العمق الروسي استهدفت مطارات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، في إطار ما وصفه بتصاعد متبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا.