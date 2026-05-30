بدء تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية على تلاميذ الإبتدائي الضعاف.. 13 يونيو

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم تطبيق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع التلاميذ من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي ، الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وفقاً للواقع الفعلي لمستوى التلاميذ ومن خلال إحصاء 26 قرانية

وقالت مديريات التربية والتعليم : سيتم تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع التلاميذ من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي ، الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ، من يوم السبت 13 يونيو حتى يوم الاثنين 31 أغسطس ويعقد التقييم النهائي للبرنامج أول أغسطس وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



وأضافت مديريات التربية والتعليم : سيتم تطبيق البرنامج العلاجي ( للمواد الثقافية ) التي تضاف للمجموع على جميع التلاميذ الذين لم دور ثان في امتحانات مواد «اللغة العربية / اللغة الإنجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية»وعلى الموجهين العموم بالمديرية والأوائل بالإدارات التعليمية من وضع خطة تدريسية كلا حسب مادته الدراسية في البرنامج العلاجي من خلال المنهج الدراسي لهذا العام 2025/2026 .



وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن يتم تنفيذ البرنامج عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة حتى قبل بداية امتحانات ( الدور الثاني ) للمرحلة الابتدائية، مؤكدة أنه يشرف على تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ( دليل الوزارة ) إدارة المدرسة وتحت مسئوليتها وأقدم معلم للصفوف الأولى ويتابعه موجهي الصفوف الأولى .

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن ذلك يأتي في إطار تنمية مهارات اللغة العربية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي وتطبيق البرنامج العلاجي بمدارس المرحلة الابتدائية ، ونظراً لما تم ملاحظته من خلال المتابعات الميدانية من ضعف بعض التلاميذ في مهارات اللغة العربية وكذلك تعثر بعض التلاميذ وخاصة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي في تحقيق نسبة النجاح في بعض المواد الدراسية .