خلال جولة مفاجئة.. وكيل الصحة بالمنيا يستدعي طبيبة لتغيبها عن النوبتجية

كثف مسئولي مديرية الصحة بالمنيا جولاتهم علي المنشأت الصحية للتأكد من التزام الاطقم الطبية من التواجد وانتظام سير العمل.

من جانبه قام الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل داخل وحدة صندفا الصحية بمركز بني مزار، وذلك ​في إطار السعي المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وخلال الجولة، وجه وكيل الوزارة بالاستدعاء الفوري لإحدى الطبيبات لتغيبها عن النوبتجية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان التزام الطواقم الطبية.

وأصدر تعليمات مشددة بضرورة حصر وتوفير كافة النواقص من الأدوية، والمستلزمات، والخيوط الجراحية بشكل عاجل.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، بسرعة تشغيل عيادة الأسنان داخل الوحدة الصحية لخدمة أهالي المنطقة، مكلفا مدير الإدارة الصحية ببني مزار بالتواجد ومتابعة سير العمل داخل الوحدة على مدار الساعة.

وعلى الفور تابع مدير الإدارة الصحية تفعيل عيادة الأسنان ومتابعة انتظام العمل لضمان تقديم الرعاية الطبية المطلوبة للمترددين.

​وتعد وحدة "صندفا" الصحية من المنشآت الطبية الحيوية، التي تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، وتقدم خدماتها لقطاع عريض من المواطنين، مما يجعل انضباط منظومة العمل بها أولوية قصوى لضمان صحة وسلامة الأهالي.