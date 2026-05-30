صحة المنيا.. جولات ميدانية على المستشفيات والوحدات لمتابعة انتظام العمل

واصلت مديرية الصحة بالمنيا ، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام العمل وتقديم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى تحت شعار «صحة وعيدية»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقاد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عددًا من الجولات التفقدية التي شملت مستشفى أورام سمالوط، ومستشفى بني مزار المركزي، ومستشفى أبوقرقاص المركزى، ومستشفى رمد المنيا، والوحدات الصحية بقرى أبو شحاتة بمطاي، والحتاحتة بسمالوط، وصندفا ببني مزار، والشيخ زياد وملاطية، و المركز الطبي بمغاغة، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وخلال الجولات، حرص وكيل الوزارة على مشاركة المرضى والأطقم الطبية أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة للتوعية الصحية بملف الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تم توعية السيدات بأهمية الولادة الطبيعية، والمباعدة بين فترات الحمل، والتعريف بالمخاطر الصحية للولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، إلى جانب توزيع هدايا عينية على الأطفال والأمهات لإضفاء أجواء من البهجة خلال أيام العيد.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الصحة احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة، حيث تم اختيار سيدتين من كل إدارة صحية ممن تنطبق عليهن معايير وشروط الاختيار، تقديرًا لدورهن الإنساني والأسري والمجتمعي.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولاته الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، حيث تفقدا عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفيات، من بينها أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والأشعة والمعامل والصيدليات، للتأكد من جاهزيتها واستمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

كما تم التأكد من انتظام الأطقم الطبية وفقًا لجداول النوبتجيات، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، لضمان توافرها وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.