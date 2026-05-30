رئيس التحرير
طه جبريل
صلاح ومرموش في الهجوم.. التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في ودية البرازيل

تغادر القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر مساء اليوم السبت بعثة منتخب مصر الوطني برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة متوجهة إلي أمريكا المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بأمريكا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج التحضيري للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية
وتقام المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تنطلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، لتمنح الجهاز الفني فرصة مهمة للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار البطولة العالمية

التشكيل الأقرب للمنتخب لمواجهة البرازيل الودية

مصطفى شوبير في حراسة المرمى 

كريم حافظ -  رامى ربيعه- ياسر إبراهيم - حمدى فتحى

مهند لاشين - مروان عطيه - إمام عاشور

تريزيجيه - مرموش - محمد صلاح

قائمة منتخب مصر النهائية 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا  لبطولة كأس العالم 2026  بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو المقبلين.
جاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم كالتالي :

محمد الشناوي 
مصطفي شوبير 
المهدي سليمان 
محمد علاء

محمد هاني
طارق علاء
حمدي فتحي 
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم 
حسام عبد المجيد
محمد عبد المنعم
أحمد فتوح
كريم حافظ

مروان عطية
مهند لاشين
نبيل عماد دونجا
محمود صابر
أحمد سيد زيزو
إمام عاشور
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
محمود تريزيجيه 
إبراهيم عادل
هيثم حسن
محمد صلاح

عمر مرموش
حمزة عبد الكريم

بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبدالله .

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن  بعثة  منتخب مصر ، ستغادر مساء اليوم السبت، إلي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ويخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم صباح يوم 7 يونيو المقبل بولاية أوهايو.

يتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

