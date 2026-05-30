مصر مليانة مواهب.. ماذا قال والد حمزة عبد الكريم عن مشاركة نجله مع منتخب مصر الأول؟

أعرب والد اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه نجله من وسائل الإعلام والجماهير، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة التي تحتاج فقط إلى الفرصة لإثبات نفسها.

وقال خلال تصريحات :“شكراً ليكم وشكراً للدعم، وشكراً لكل الصحافة والميديا والناس اللي بتساند حمزة وبتساند كل الناشئين، مصر مليانة ناشئين كتير كويسين في أندية كتير محتاجين الفرصة. حمزة ربنا كرمه وجاتله الفرصة، قفش فيها بإيديه وأسنانه وربنا كرمه، ونتمنى إن الفرصة دي ناس كتير تاخدها”.

وأضاف أن الدعم الفني والمعنوي من بعض الأسماء البارزة كان له دور مهم في مسيرة نجله، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن من أكثر الداعمين له في هذه المرحلة.

وتابع: “كابتن حسام حسن من الناس اللي بتساند حمزة في المرحلة دي، حمزة عنده روح قتالية في الملعب زيه.. ونتمنى يبقى ربع كابتن حسام حسن”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح الفرص للناشئين في مختلف الأندية، من أجل اكتشاف جيل جديد قادر على خدمة الكرة المصرية في المستقبل.