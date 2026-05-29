المهاجم المصري يطرق أبواب الكامب نو.. ما دور حمزة عبد الكريم بمشروع برشلونة الجديد؟

يواصل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل نادي برشلونة الإسباني، بعدما نجح في فرض اسمه سريعًا كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية “لا ماسيا”، ليصبح ضمن الأسماء التي يراهن عليها النادي الكتالوني في مشروعه المستقبلي.

ورغم تأخر انضمام اللاعب بسبب بعض الإجراءات الإدارية، فإن حمزة عبد الكريم لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات قدراته، حيث قدم مستويات قوية مع فريق الشباب، وسجل 6 أهداف خلال 10 مباريات في الدوري وكأس الأبطال، ليؤكد امتلاكه موهبة هجومية واعدة وقدرة كبيرة على التطور.

مشروع طويل الأمد داخل برشلونة

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، وضعت إدارة برشلونة خطة واضحة لتطوير اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، تقوم على تصعيده تدريجيًا ضمن مشروع النادي لإعداد مهاجم صريح قادر على خدمة الفريق الأول مستقبلاً.

ويعاني برشلونة منذ سنوات من نقص واضح في مركز المهاجم رقم 9 داخل الفئات السنية، وهو ما منح حمزة أهمية خاصة داخل الأكاديمية، خاصة مع امتلاكه مواصفات المهاجم الكلاسيكي، من قوة بدنية وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى قدرته على اللعب بظهره للمرمى والتفوق في الكرات الهوائية.

إشادة من هانزي فليك

المدرب الألماني هانزي فليك لم يخفي إعجابه بالمهاجم المصري، بعدما أشار إليه خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتابع عناصر “لا ماسيا” تمهيدًا لدمج بعضهم في المرحلة المقبلة.

وقال فليك إن النادي سينتظر عودة حمزة من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل اتخاذ قرار بشأن منحه فرصة خلال فترة الإعداد الخاصة بالفريق الأول، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكاناته الفنية.

برشلونة أتلتيك المحطة الأهم

الخطة الحالية داخل النادي الكتالوني تتمثل في منح حمزة عبد الكريم دورًا أساسيًا مع فريق برشلونة أتلتيك خلال موسم 2026-2027، ضمن مشروع يقوده البرازيلي جوليو بيليتي لإعادة الفريق إلى الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يشكل اللاعب ثنائيًا هجوميًا مميزًا مع أوسكار جيستاوا، في ظل قناعة الإدارة بأن المشاركة المستمرة ستكون أفضل وسيلة لتطويره بعيدًا عن الضغوط المبكرة للفريق الأول.

إنجازات لافتة للمهاجم المصري

وخلال فترة قصيرة داخل برشلونة، نجح حمزة عبد الكريم في تحقيق عدة مؤشرات إيجابية عززت مكانته داخل النادي، أبرزها تسجيله 6 أهداف في أول 10 مباريات، إلى جانب دخوله دائرة اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول، وحصوله على إشادة من وسائل الإعلام الكتالونية التي وصفته بأنه أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في “لا ماسيا”.

كما بات اللاعب المصري من الأسماء المرشحة للمشاركة في فترة إعداد الفريق الأول، وهو إنجاز مهم لمهاجم شاب ما زال في بداية مسيرته الاحترافية داخل أحد أكبر أندية العالم.

هل يؤثر التعاقد مع جوردون على فرص حمزة؟

ورغم تعاقد برشلونة مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، فإن إدارة النادي ترى أن مسار حمزة عبد الكريم مختلف تمامًا، خاصة أن الفريق لا يزال يبحث عن مهاجم صريح جديد تحضيرًا لمرحلة ما بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتضم قائمة اهتمامات برشلونة عدة أسماء هجومية بارزة مثل خوليان ألفاريز وجواو بيدرو، وهو ما قد يقلل من فرص ظهور حمزة بشكل منتظم مع الفريق الأول في الوقت الحالي، إلا أن النادي يفضل منحه الوقت الكافي لاكتساب الخبرات والتطور تدريجيًا قبل خوض تحديات أكبر داخل “الكامب نو”.