صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم

سلطت صحيفة “سبورت” الإسبانية الضوء على المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة للشباب، مؤكدة أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الهجومية التي يراهن عليها النادي خلال الفترة الحالية، رغم حداثة تجربته داخل أكاديمية “لاماسيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز المهاجم الصريح يُعد من أصعب المراكز التي تخرجها أكاديمية برشلونة، مقارنة بالمواهب التي اعتاد النادي تقديمها في خط الوسط أو الأجنحة، وهو ما يمنح تجربة حمزة عبد الكريم أهمية خاصة داخل النادي الكتالوني.

وأكد التقرير أن اللاعب المصري لفت الأنظار خلال الدقائق التي شارك فيها، بفضل قوته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على إنهاء الهجمات واستغلال الفرص أمام المرمى. كما أشادت الصحيفة بإجادته للكرات الهوائية وقدرته على الاندماج مع زملائه داخل الملعب.

ورغم عدم إعلان برشلونة موقفه الرسمي حتى الآن بشأن مستقبل اللاعب، أوضحت “سبورت” أن المؤشرات الحالية تؤكد رغبة النادي في الإبقاء على حمزة عبد الكريم والتعاقد معه بشكل نهائي، في ظل القناعة المتزايدة بإمكاناته الفنية وقدرته على التطور مستقبلًا.

وفي الوقت نفسه، شددت الصحيفة الإسبانية على ضرورة التعامل بهدوء مع موهبة اللاعب، خاصة أنه لا يزال في الـ18 من عمره ويواصل مرحلة التأقلم داخل برشلونة، مؤكدة أن الحكم النهائي عليه ما زال مبكرًا رغم الإشادات التي حصل عليها مؤخرًا.

وجاءت هذه الإشادات بالتزامن مع مشاركة حمزة عبد الكريم في نهائي كأس الأبطال للشباب أمام ريال مدريد، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 4-1 وتتويجه باللقب.