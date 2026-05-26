حمزة عبد الكريم ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل ودية روسيا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن انضمام حمزة عبد الكريم إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض المباراة الودية المقبلة أمام منتخب روسيا.

وظهر حمزة عبد الكريم في لقطات من داخل الملعب أثناء مرانه مع المنتخب .

يخوض منتخب مصر مرانه غدا الأربعاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً استعدادا لودية روسيا المقرر إقامتها بعد غد الخميس قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

وتقرر فتح جزء من مران منتخب مصر الوطني استعدادا لودية روسيا أمام وسائل الإعلام وذلك لمدة 15 دقيقة فقط.