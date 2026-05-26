قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تجميد أي مفاوضات تخص صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، لحين حسم أزمة القيد بشكل نهائي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر بالزمالك: لن نفاوض أي صفقة جديدة قبل إنهاء أزمة القيد.

ولكن لا تزال الأزمات المالية والقانونية تفرض ضغوطا كبيرة على الزمالك رغم نجاح الإدارة مؤخرا في غلق قضيتين جديدتين إذ ما زال النادي الأبيض يواجه 16 قضية مختلفة تخص لاعبين ومدربين وأندية خارجية، في ملفات تمثل عبئا ثقيلا على الإدارة خلال المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء تلك الملفات بشكل تدريجي لتجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استمرار المطالبات المالية من أطراف متعددة، بعضها يتعلق بمستحقات متأخرة وأخرى بأقساط صفقات لم تسدد بالكامل.