رسميا.. مليون و707 آلاف عدد الحجاج في موسم الحج 2026

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، إجمالي عدد الحجاج موسم 2026، موضحة أن الأعداد بلغت 1,707,301 حاج وحاجة، وفق بيانات إحصائية شاملة توزعت بين حجاج الداخل والخارج، وعبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

عدد الحجاج في موسم الحج 2026

وبحسب النتائج الإحصائية فقد بلغ عدد حجاج الخارج 1,546,655 حاجاً وحاجة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من السعوديين والمقيمين في السعودية 160,646 حاجاً وحاجة.

وأوضحت البيانات أن عدد الحجاج الذكور من إجمالي الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجاً، في حين بلغ عدد الحاجات الإناث 813,905 حاجة.

وفيما يتعلق بطرق الوصول، بيّنت الهيئة أن 1,485,729 حاجاً وحاجة وصلوا عبر المنافذ الجوية، مقابل 54,429 حاجاً وحاجة عبر المنافذ البرية، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6,497 حاجاً وحاجة.

حجاج بيت الله يبدأون النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2026 بدأوا النفرة من مشعر عرفات الطاهر إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم، ليكملوا مناسك الحج ليتجسد مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض ثوب الإحرام في ثالث محطة في رحلة الحج.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

أعمال الحاج عند الوصول إلى مزدلفة ؟

ويمكن تلخيص أعمال الحاج في مزدلفة وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي في السطور التالية:

الجمْعُ بين صلاتَيِ المغْرِبِ والعشاءِ في المُزْدَلِفةِ

يسن للحاج أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وهذا مذهب الجمهور.

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جمَعَ النبيُّ ﷺ بين المغرِبِ والعِشاءِ بجَمْعٍ كلَّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ، ولم يُسَبِّحْ بينهما، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما» [البخاري (١٦٧٣) واللفظ له، ومسلم (٧٠٣)].

وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه: «أنَّ رَسولَ الله ﷺ جمَعَ في حجَّةِ الوداعِ المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلِفة» [البخاري (١٦٧٤) واللفظ له، ومسلم (١٢٨٧)].

وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: «دفَعَ رسولُ اللهِ ﷺ من عَرَفة، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثمَّ توضَّأَ، ولم يُسْبِغِ الوضوءَ، فقلتُ له: الصَّلاةَ؟ فقال: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» [البخاري (١٦٧٢) واللفظ له، ومسلم (١٢٨٠)].

الجمعُ بين المغرِبِ والعشاءِ

يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فعن جابر - رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ ﷺ أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المَغْرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا، ثم اضطجَعَ حتى طلَعَ الفجرُ، وصلَّى الفجْرَ» [مسلم (١٢١٨)].

وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: «دفَعَ رسولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفةَ حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضَّأَ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصَّلاةَ يا رسولَ اللهِ، فقال: الصَّلاةُ أمامك. فرَكِبَ، فلما جاء المُزْدَلِفةَ نزل، فتوضَّأَ فأسبَغَ الوضوءَ، ثم أقيمَتِ العشاء فصلَّى المغرِبَ، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيرَه في مَنْزِلِه، ثم أقيمَتِ الصَّلاةُ فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينهما» [البخاري (١٣٩) واللفظ له، ومسلم (١٢٨٠)].

صلاةُ الفَجرِ في مُزدَلِفةَ والدُّعاءُ عِندَ المَشعَرِ الحرامِ

يستحب للحاج بعد بياته بمزدلفة أن يصلي بها صلاة الفجر في أول وقتها، ويأتي المشعر الحرام (جبل قزح)، ويقف عنده فيدعو الله سبحانه وتعالى إلى الإسفار، ثم يدفع منها.

فقد فعل حبيبنا النبي ﷺ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: «حتَّى أتى المُزدَلِفةَ، فصَلَّى بها المَغرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامتَينِ، ولم يُسَبِّحْ بينَهُما شيئًا، ثُمَّ اضطَجَع رَسولُ اللهِ ﷺ حتَّى طَلَعَ الفَجرُ، وصلَّى الفَجرَ حينَ تَبَيَّنَ له الصُّبحُ بأذانٍ وإقامةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصواءَ حتَّى أتى المَشعَرَ الحَرامَ، فاستقبَلَ القِبلةَ، فدَعاه وكَبَّره وهَلَّله وَوحَّده، فلم يَزَلْ وَاقِفًا حتَّى أسفَرَ جِدًّا، فدَفَعَ قَبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ»[ أخرجه مسلم (١٢١٨).].

وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: «ما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى صلاةً إلَّا لميقاتِها إلَّا صلاتَينِ: صلاةَ المَغرِبِ والعِشاءِ بجَمعٍ، وصَلَّى الفَجرِ يومَئذٍ قَبلَ ميقاتِها» [البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩) واللفظ له].

ونقل الإجماع على أن النبي ﷺ فعل ذلك، وأنه هو الأولى والأفضل، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعر الحرام بعد ما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس" [الاستذكار (٤/٢٩٢)]، وقال: "الفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، لا يختلفون في ذلك، ولا في أن رسول الله ﷺ فعل كذلك" [الاستذكار ٤/٢٩٠].

وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر، وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة- أن حجه تام، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله ﷺ" [بداية المجتهد( ٢/١١٥)]، وقال أبو العباس القرطبي: "ولا خلاف في أن الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر بها، ثم يقف بالمشعر الحرام، ثم يدفع منها بعد ذلك، كما فعله النبي ﷺ" [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(٣/٣٩٦)].