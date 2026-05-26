المسجد النبوي يستقبل جموع المصلين والزوار في يوم عرفة

استقبل المسجد النبوي، اليوم، أعدادًا كبيرة من المصلين والزوار في يوم عرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء التعبدية وتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وشهد المسجد النبوي وساحاته، منذ ساعات الصباح، توافد جموع من المصلين والزوار من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم المبارك في رحابه، والإكثار من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

وسخّرت الهيئة مختلف إمكاناتها التشغيلية والخدمية، بما شمل أعمال النظافة والتعقيم، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وخدمات السقيا، والعناية بالمصليات والساحات، إلى جانب تكثيف أعمال التوجيه والإرشاد؛ بما يسهم في راحة المصلين والزوار خلال يوم عرفة.

تأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات المتواصلة التي تقدمها الهيئة للعناية بالمصلين والزوار في المسجد النبوي خلال موسم الحج.