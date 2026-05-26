أخبار العالم

واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين

مساعد وزير الخارجية الأمريكي
مساعد وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

 أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ مايكل جورج ديسومبر، أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة برسالة الأمم المتحدة في منع النزاعات العالمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن بلاده كانت من بين الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.

وقال ديسومبر -خلال جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول "صون مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة" اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة "ما تزال مستثمرة بعمق" في هذه الرسالة.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن بشكل كامل في تحقيق هدفها المتمثل في "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب".

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه منذ عام 2025، تقود واشنطن جهوداً تهدف إلى "إعادة الأمم المتحدة إلى مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين"، بما يشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز المساءلة داخل المنظمة.

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على جعل الأمم المتحدة "أكثر قدرة على أداء مهامها" والعودة إلى رسالتها التأسيسية.

وأشار إلى أن ما تسعى إليه بلاده "ليس رفضاً للتعددية"، وإنما التركيز على تحقيق النتائج بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات.

ودعا ديسومبر الأطراف التي تقوض أفعالها ميثاق الأمم المتحدة، "بما في ذلك أحياناً بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، إلى “تغيير مسارها فوراً”.

