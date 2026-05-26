قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران
القسم الخارجي

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن أي تفاهم أو اتفاق محتمل بين إسرائيل وإيران، سواء جاء في إطار ترتيبات إقليمية أو تفاهمات أمنية أوسع، لن يؤدي إلى تغيير تموضع القوات الإسرائيلية في ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" أو المنطقة العازلة في جنوب لبنان، في إشارة إلى استمرار التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تربط الوجود العسكري هناك بالوضع الميداني على الحدود الشمالية أكثر من ارتباطه بمسار العلاقات مع طهران.

وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى في أي اتفاق محتمل مع إيران سببًا كافيًا لإعادة النظر في انتشار قوات الجيش داخل المناطق الحدودية التي تعتبرها تل أبيب ذات أهمية استراتيجية لمنع التهديدات القادمة من الجانب اللبناني. وبحسب التقرير، فإن الاعتبارات المرتبطة بأمن الحدود ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة في الجنوب اللبناني ما تزال تشكل أولوية لدى صناع القرار في إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة ومناقشات بشأن ترتيبات أمنية محتملة تهدف إلى خفض التوتر بين إسرائيل وإيران بعد أشهر من التصعيد المتبادل. إلا أن التقديرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته القناة، تفصل بين أي تفاهمات مرتبطة بالملف الإيراني وبين الواقع الأمني القائم على الجبهة اللبنانية.

ويرى مراقبون أن استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة الحدودية يعكس مخاوف تل أبيب من احتمال تجدد المواجهات أو وقوع حوادث أمنية قد تهدد الاستقرار الهش على طول الخط الفاصل مع لبنان. كما يشير إلى أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية إقليمية قد لا تنعكس بشكل مباشر على الملفات الميدانية الأكثر تعقيدًا، خاصة تلك المرتبطة بالحدود الشمالية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة إقليمية ودولية للتطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، وما إذا كانت الجهود السياسية الجارية ستنجح في إرساء تفاهمات طويلة الأمد تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية. غير أن المؤشرات الصادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الملف اللبناني سيظل، في الوقت الراهن، خاضعًا لحسابات أمنية منفصلة عن أي اتفاقات محتملة مع طهران.

المنطقة الصفراء القناة 14 الإسرائيلية القوات الإسرائيلية التقديرات الأمنية الإسرائيلية جنوب لبنان طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

مشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصى خشبية بالبحيرة

خلافات

بسبب خلافات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تضرر مالك مركز صيانة للسيارات من قائد سيارة ملاكى

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد