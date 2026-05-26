إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن أي تفاهم أو اتفاق محتمل بين إسرائيل وإيران، سواء جاء في إطار ترتيبات إقليمية أو تفاهمات أمنية أوسع، لن يؤدي إلى تغيير تموضع القوات الإسرائيلية في ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" أو المنطقة العازلة في جنوب لبنان، في إشارة إلى استمرار التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تربط الوجود العسكري هناك بالوضع الميداني على الحدود الشمالية أكثر من ارتباطه بمسار العلاقات مع طهران.

وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى في أي اتفاق محتمل مع إيران سببًا كافيًا لإعادة النظر في انتشار قوات الجيش داخل المناطق الحدودية التي تعتبرها تل أبيب ذات أهمية استراتيجية لمنع التهديدات القادمة من الجانب اللبناني. وبحسب التقرير، فإن الاعتبارات المرتبطة بأمن الحدود ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة في الجنوب اللبناني ما تزال تشكل أولوية لدى صناع القرار في إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة ومناقشات بشأن ترتيبات أمنية محتملة تهدف إلى خفض التوتر بين إسرائيل وإيران بعد أشهر من التصعيد المتبادل. إلا أن التقديرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته القناة، تفصل بين أي تفاهمات مرتبطة بالملف الإيراني وبين الواقع الأمني القائم على الجبهة اللبنانية.

ويرى مراقبون أن استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة الحدودية يعكس مخاوف تل أبيب من احتمال تجدد المواجهات أو وقوع حوادث أمنية قد تهدد الاستقرار الهش على طول الخط الفاصل مع لبنان. كما يشير إلى أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية إقليمية قد لا تنعكس بشكل مباشر على الملفات الميدانية الأكثر تعقيدًا، خاصة تلك المرتبطة بالحدود الشمالية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة إقليمية ودولية للتطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، وما إذا كانت الجهود السياسية الجارية ستنجح في إرساء تفاهمات طويلة الأمد تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية. غير أن المؤشرات الصادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الملف اللبناني سيظل، في الوقت الراهن، خاضعًا لحسابات أمنية منفصلة عن أي اتفاقات محتملة مع طهران.